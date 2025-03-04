Kayropraktik Tedavisi

Aslında çıkan sesin geçici bir rahatlama hissi dışında tedaviye bir etkisi yoktur. Evet, eklemin manipülasyonu sırasında eklemden çıkan gaz, eklem içindeki basıncın azalmasına neden olarak kişide geçici bir rahatlık hissi oluşturur. Ancak bir süre sonra eklem içine yine gaz dolacaktır. Sosyal medyadaki bu bilgi kirliliğinden dolayı maalesef hastalar da kayropraktik tedaviye kısa sürede tedavi olma/iyileşme beklentisi ile gelmektedir.

Oysaki iyileşme bir süreçtir. Cildimizdeki küçük bir kesi bile 7 ila 10 gün içinde iyileşmektedir. Hiçbir ilaç ya da tedavi yöntemi bu süreci 1 ya da 2 güne indiremez. Bunun gibi kayropraktik tedavi de mucize bir tedavi yöntemi değildir.