Yatılı Fizik Tedavi ile Sağlığınıza Yeniden Kavuşun

Yatılı Fizik Tedavi Nedir?

Yatılı fizik tedavi, hastaların rehabilitasyon süreci boyunca hastanede veya özel bir merkezde kalarak yoğun tedavi almasını sağlayan bir programdır. Bu tedavi modeli, özellikle ciddi yaralanma veya hastalık sonrası günlük yaşam becerilerinde kayıp yaşayan ve düzenli uzman desteğine ihtiyaç duyan kişiler için tasarlanmıştır. Yatılı rehabilitasyon sayesinde hastalar 24 saat sağlık profesyonellerinin gözetiminde olur ve gün boyu planlanmış terapi seanslarına katılır. Bu yaklaşım, ayakta (günlük gelip giden) tedaviye kıyasla çok daha yoğun ve kapsamlıdır; çünkü hasta, merkezde kaldığı için terapi sonrasında da dinlenme, bakım ve acil durumlarda anında destek alabilir.

Sonuç olarak, yatılı fizik tedavi, hastaların mümkün olan en kısa sürede maksimum iyileşmeyi elde etmelerini amaçlar ve güvenli bir ortamda kapsamlı rehabilitasyon imkânı sunar.