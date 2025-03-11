Yatılı Fizik Tedavi ile Sağlığınıza Yeniden Kavuşun
Robotik Rehabilitasyon, Hidroterapi ve Kişiye Özel Tedavi Planları ile Hayatınızı Yeniden Hareketlendirin
Romatem Sağlık Grubu olarak, uzman kadromuz ve son teknoloji olanaklarımız ile sizlere kapsamlı bir yatılı fizik tedavi ve rehabilitasyon deneyimi sunuyoruz. Bu sayfada, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen hastalarımız için hazırladığımız yatılı fizik tedavi hizmetimizin tüm detaylarını bulabilir, tedavi sürecinin her aşaması hakkında bilgi alabilirsiniz. Amacımız, sürece dair tüm sorularınızı yanıtlayarak, doğru kararı güvenle vermenize yardımcı olmaktır.
Yatılı Fizik Tedavi Nedir?
Yatılı fizik tedavi, hastaların rehabilitasyon süreci boyunca hastanede veya özel bir merkezde kalarak yoğun tedavi almasını sağlayan bir programdır. Bu tedavi modeli, özellikle ciddi yaralanma veya hastalık sonrası günlük yaşam becerilerinde kayıp yaşayan ve düzenli uzman desteğine ihtiyaç duyan kişiler için tasarlanmıştır. Yatılı rehabilitasyon sayesinde hastalar 24 saat sağlık profesyonellerinin gözetiminde olur ve gün boyu planlanmış terapi seanslarına katılır. Bu yaklaşım, ayakta (günlük gelip giden) tedaviye kıyasla çok daha yoğun ve kapsamlıdır; çünkü hasta, merkezde kaldığı için terapi sonrasında da dinlenme, bakım ve acil durumlarda anında destek alabilir.
Sonuç olarak, yatılı fizik tedavi, hastaların mümkün olan en kısa sürede maksimum iyileşmeyi elde etmelerini amaçlar ve güvenli bir ortamda kapsamlı rehabilitasyon imkânı sunar.
Neden Yatılı Fizik Tedavi?
Yatılı fizik tedavi, sağlık profesyonellerinin sürekli desteği, kapsamlı tedavi süreçleri ve bütüncül bir sağlık yaklaşımıyla iyileşmenizi hızlandırır. Bu özel rehabilitasyon modeli; günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşayan, yoğun ve multidisipliner rehabilitasyon gereksinimi olan kişiler için idealdir.
Ayakta Tedavi
Yatılı Fizik Tedavi
Günlük kısa seanslar
Sürekli ve yoğun tedavi
Evde sınırlı destek
24 saat profesyonel sağlık takibi
Kısıtlı sosyal iletişim
Aktif sosyal ortam ve moral desteği
Hizmetlerimiz
Yatılı Fizik Tedavi
Kapsamlı Bakım: 24 saat uzman gözetiminde, kişiye özel tedavi planları.
Konforlu Konaklama: Modern ve rahat odalarımızda huzurlu bir tedavi süreci.
Robotik Rehabilitasyon
İleri Teknoloji: Yürüme ve el-kol robotları ile motor becerilerinizi geliştirin.
Sanal Gerçeklik Terapileri: İyileşme sürecinizi daha etkili kılmak için VR destekli uygulamalar.
Hidroterapi (Su Terapisi)
Rahatlatıcı Tedavi: Suyun kaldırma kuvveti ve ileri teknoloji ekipmanları ile kaslarınızı güçlendirin ve esnekliğinizi artırın.
Ağrı Yönetimi: Su içi egzersizlerle ağrılarınızı hafifletin.
Kişiye Özel Egzersiz Programları
Bireysel Yaklaşım: Uzman fizyoterapistlerimiz tarafından hazırlanan egzersiz planları.
Hızlı İyileşme: Size özel programlarla günlük yaşamınıza daha çabuk dönün.
Neden Romatem?
Uzman Kadro
Deneyimli hekimler, fizyoterapistler ve sağlık personeli.
Modern Teknoloji
Son teknoloji cihazlar ve tedavi yöntemleri.
Kişiye Özel Yaklaşım
Her hastaya özel tedavi planları ve birebir ilgi.
Konforlu Tesisler
Tedavi sürecinizi kolaylaştıracak modern ve hijyenik ortamlar.
Uluslararası Hastalar İçin Bilgilendirme
Sizi Arayalım
Vize ve Seyahat Desteği
Uluslararası hastalarımızın tedavi planlaması sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri resmi davet mektupları ve sağlık raporu düzenlemelerinde yardımcı oluyoruz. Vize başvurularında gerekli belgelerin temini ve yolculuk planlaması konularında deneyimli hasta koordinatörlerimiz destek sağlıyor. Türkiye’ye varışınızda, talep ederseniz havaalanı karşılama ve hastaneye transfer hizmetlerimiz de mevcuttur.
Konaklama ve Refakatçi Hizmetleri
Tedavi süresince hastalarımız, konforlu ve tam donanımlı özel odalarda konaklar. Yanında refakatçi getiren hastalarımız için odalarda refakatçi yatak ve yemek imkânı sunulmaktadır. Ayrıca, uzun süreli kalışlarda aile üyelerinin konaklayabileceği anlaşmalı oteller veya misafirhaneler konusunda da önerilerde bulunuyoruz. Amacımız, hem hastalarımızın hem de yakınlarının rahatını en üst düzeyde sağlamaktır.
Tercümanlık ve Kültürel Destek
Dil bariyerini ortadan kaldırmak adına İngilizce başta olmak üzere çeşitli dillerde tercümanlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık ekibimiz, tıbbi iletişimi eksiksiz kurabilmek için yabancı dil bilgisine sahip veya anında çeviri desteği alabilen profesyonellerden oluşur. Hastanede kaldığınız süre boyunca, kültürel farklılıkları en aza indirmek için yemek menülerinden günlük rutinlere kadar pek çok alanda kişisel tercihlerinize saygı gösterilir. Siz rehabilitasyona odaklanırken, biz de Türkiye’deki yaşamınıza uyum sağlamanız için yanınızda oluyoruz.
Kimler İçin Uygundur?
İnme (Felç) ve Beyin Hasarı Geçiren Hastalar
Felç (inme) sonucu vücudun bir yarısında güçsüzlük yaşayan veya travmatik beyin hasarı sonrası günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanan kişiler.
Omurilik Yaralanmaları ve Ortopedik Ameliyat Sonrası Rehabilitasyon
Omurilik zedelenmesi nedeniyle kısmî veya tam felç durumu olan hastalar ile kalça, diz protezi gibi büyük ortopedik ameliyatlar sonrasında hareket kabiliyeti kısıtlanan hastalar.
Nörolojik Hastalıklar (MS, Parkinson vb.)
Multiple skleroz (MS), Parkinson hastalığı veya serebral palsi gibi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklara bağlı denge, koordinasyon ve hareket sorunları yaşayan bireyler.
Kronik Ağrılar ve Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
Uzun süreli bel, boyun veya eklem ağrıları, fibromiyalji veya ileri derecede kireçlenme (osteoartrit) gibi kronik sorunları nedeniyle yaşam kalitesi düşen ve kapsamlı terapiden fayda görebilecek hastalar.
Hastaneye Kabul ve
İlk Gün Süreci
Yatılı fizik tedaviye başlamaya karar verdiğinizde, sizi bekleyen süreci adım adım planlıyoruz. Özellikle uluslararası hastalarımız için de bu süreçte her türlü kolaylığı sağlıyoruz
İlk Muayene
(Doktor ve Fizyoterapist Değerlendirmesi):
İlk gün, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı doktorumuz ile deneyimli fizyoterapistlerimiz hastayı muayene eder. Bu kapsamlı değerlendirmede hastanın tıbbi geçmişi dinlenir, mevcut şikâyetleri ve fiziksel kapasiteleri ölçülür. Kas gücü, eklem hareket açıklığı, denge ve yürüme becerisi, ağrı durumu gibi unsurlar detaylı olarak incelenir.
Diyetisyen Kontrolü ve Beslenme Programı
Ardından diyetisyenimiz hastayla görüşerek beslenme ihtiyaçlarını belirler. Hastanın genel sağlık durumu, olası alerjileri, yutma güçlüğü veya özel diyet gereksinimleri göz önünde bulundurularak kişiye özel bir beslenme programı oluşturulur. Amacımız, doğru beslenme ile iyileşme sürecine destek olmaktır.
Gerekli Tetkikler ve Uzman Konsültasyonları
İlk değerlendirmeler sonrasında ihtiyaç duyulursa bazı ileri tetkikler (örneğin kan testleri, röntgen, MRI gibi görüntülemeler) gerçekleştirilir. Ayrıca, hastanın durumuna bağlı olarak nöroloji, ortopedi, kardiyoloji veya psikiyatri gibi ilgili branşlardan uzmanlar konsültasyona çağırılabilir. Bu sayede, tüm sağlık sorunlarınız göz önüne alınarak kapsamlı ve güvenli bir tedavi planı hazırlanır.
Tedavi Planı ve Süreçleri
İlk gün yapılan değerlendirmeler neticesinde, her hasta için kişiye özel bir tedavi programı oluşturulur. Bu program, hastanın ihtiyaç duyduğu çeşitli terapi yöntemlerini ve destek hizmetlerini içerir:
Robotik Rehabilitasyon
Merkezimiz, son teknoloji robotik cihazlarla donatılmıştır. Robotik yürüme cihazları ve kol-bacak hareket robotları sayesinde hastalar, güvenli bir şekilde desteklenerek yoğun egzersiz yapabilirler. Bu cihazlar, tekrar eden hareketleri kolaylaştırarak sinir sisteminin yeniden öğrenme sürecini hızlandırır ve hastaya motivasyon sağlar. Özellikle yürüme yeteneğini yeniden kazanmak isteyen felç veya omurilik yaralanması hastalarında robotik rehabilitasyon çok önemli avantajlar sunar.
Hidroterapi (Su Terapisi):
Romatem yatılı rehabilitasyon programının bir parçası olarak, özel tasarlanmış terapi havuzumuzda hidroterapi uyguluyoruz. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere binen yük azalır, bu da ağrıyı hafifletir ve hareket etmeyi kolaylaştırır. Sıcak su, kasları gevşetip kan dolaşımını artırarak iyileşmeyi destekler. Hidroterapi seanslarında hastalar, fizyoterapist eşliğinde su içinde egzersiz yaparak kas güçlerini ve esnekliklerini artırır; düşme riski olmadan denge çalışmalarını güvenle gerçekleştirebilir.
Fizik Tedavi (Fizyoterapi) Egzersizleri
Deneyimli fizyoterapistlerimiz, hastanın durumuna uygun egzersiz programlarını birebir uygular. Bu egzersizler; kas güçlendirme, germe (stretching) hareketleri, denge ve yürüme eğitimlerini içerir. Gerekli hallerde elektroterapi, ultrason, sıcak-soğuk uygulamaları gibi ağrı azaltıcı ve kas gevşetici yöntemler de kullanılır. Düzenli fizik tedavi seansları ile hastanın hareket kabiliyeti arttırılır, ağrıları kontrol altına alınır ve günlük yaşam aktivitelerini daha kolay yapması hedeflenir.
Ergoterapi (İş-Uğraşı Terapisi):
Ergoterapistlerimiz, hastaların günlük yaşamda bağımsızlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapar. Giyinme, kişisel bakım, ev işleri veya hobiler gibi günlük aktiviteleri yeniden öğrenme ve adaptasyon konusunda destek sağlarlar. El ve kollarını daha verimli kullanma, ince motor becerilerini geliştirme ve gerektiğinde yardımcı cihazların kullanımı konularında ergoterapi önemli katkılar sunar. Bu sayede hastalar, sadece fiziksel olarak iyileşmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal hayatlarına ve iş/okul yaşamlarına daha kolay geri dönebilirler.
Bilişsel Rehabilitasyon
Özellikle inme veya beyin hasarı sonrası hafıza, dikkat, problem çözme gibi zihinsel fonksiyonlarda zorluk yaşayan hastalar için bilişsel rehabilitasyon programları uygulanır. Bu terapiler, beyin egzersizleri, hafıza teknikleri ve bilgisayar destekli aktiviteler ile bilişsel yetenekleri güçlendirmeyi amaçlar. Nöropsikolog ve terapistler eşliğinde yapılan bu çalışmalar, hastaların unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olur ve günlük yaşama uyumlarını kolaylaştırır.
Kardiyo-Pulmoner Rehabilitasyon
Uzun süre hareketsiz kalmış veya ek olarak kalp-damar/solunum problemi olan hastalar için kalp ve akciğer kapasitesini artırıcı özel egzersiz programları sunuyoruz. Hafif tempolu yürüme bantı egzersizleri, bisiklet çalışmaları, solunum egzersizleri ve gerekirse oksijen tedavisi ile hastanın dayanıklılığı artırılır. Bu sayede hem genel sağlık durumu iyileşir hem de diğer fizik tedavi egzersizlerine katılımı kolaylaşır.
Konuşma Terapisi ve Yutma Rehabilitasyonu
İnme, Parkinson veya nörolojik diğer rahatsızlıklar sonucunda konuşma zorluğu (dizartri, afazi) veya yutma güçlüğü (disfaji) yaşayan hastalar için konuşma terapisti tarafından özel seanslar düzenlenir. Konuşma terapisi ile hastanın sözcükleri doğru telaffuz etmesi, cümle kurması ve iletişim becerileri geliştirilir. Yutma terapisi kapsamında ise güvenli beslenme teknikleri öğretilir, yutkunma kaslarını güçlendiren egzersizler yaptırılır ve boğulma riskini önleyici stratejiler geliştirilir.
Günlük Program
Yatılı fizik tedavi gören hastalarımız için gün, yapılandırılmış ancak bireyin ihtiyaçlarına göre esnek bir program dahilinde ilerler. Aşağıda tipik bir günlük akış örneği verilmiştir
Sabah
Güne genellikle hemşirelerimizin sabah erken saatlerde yaptığı sağlık kontrolleriyle (tansiyon, nabız, ateş ölçümü gibi) başlanır. Ardından hastalar, kişisel bakım ve kahvaltı için hazırlanır. Diyetisyen tarafından belirlenen sağlıklı kahvaltı yapıldıktan sonra ilk fizik tedavi seansı başlar. Bu sabah seansı, hastanın durumuna göre egzersiz, yürüyüş eğitimi veya germe hareketlerini içerebilir.
Öğle
Sabah terapisi sonrasında hastalar bir süre dinlenir. Öğle yemeği, her hastanın beslenme planına uygun şekilde sunulur ve gerektiğinde yemeğe hemşire veya refakatçi yardımı eşlik eder. Yemek sonrasında, vücudun toparlanması için kısa bir dinlenme molası verilir. Öğleden sonra programına hazırlanmak için hastalar, gerekirse kısa bir öğlen uykusu yapabilir veya sakin aktivitelerle vakit geçirir.
Öğleden Sonra
Günün ikinci tedavi seansı genellikle öğleden sonra gerçekleşir. Bu seansta sabahkinden farklı terapi yöntemleri uygulanabilir: örneğin sabah egzersiz yapmış bir hasta öğleden sonra hidroterapiye veya robotik rehabilitasyona alınabilir. Ayrıca ergoterapi çalışmaları ve konuşma terapisi gibi destekleyici seanslar da bu zaman dilimine yayılır. Terapi aralarında hastalarımız atıştırmalıklar alarak enerji depolar ve ihtiyaç duydukça ara dinlenmelerle güç toplar.
Akşamüstü
İkinci seansın ardından bir miktar serbest zaman ve dinlenme fırsatı bulunur. Akşam yemeğinden önce hafif egzersizler, germe hareketleri veya grup halinde yapılan sosyal aktiviteler planlanabilir. Akşam yemeği yine diyetisyen kontrolünde, sağlıklı ve dengeli menülerle sunulur. Yemek esnasında diğer hastalarla sohbet etmek ve deneyim paylaşmak da moral açısından destekleyicidir.
Akşam
Yemek sonrasında hastalar, günün yorgunluğunu atmaları için dinlenmeye teşvik edilir. Merkezimizde, akşamları isteğe bağlı olarak sinema gecesi, müzik dinletisi gibi sosyal etkinlikler düzenlenir; bu sayede hastalar sosyalleşerek rehabilitasyon sürecinin monotonluğunu azaltabilir. Yatma vaktine doğru, hemşirelerimiz hastaların gece rutinlerini (ilaç alımı, kişisel temizlik vb.) tamamlamasına yardımcı olur. Rahat bir uyku ortamı sağlanır ve gerekirse ağrı kontrolü veya pozisyonlama desteği ile hastaların gece boyunca konforu temin edilir. Düzenli ve kesintisiz uyku, vücudun iyileşme sürecini hızlandırdığı için özellikle vurgulanır.
Sosyal Etkinlikler
Rehabilitasyon sürecinin başarılı olması için hastaların motivasyonunu yüksek tutmak ve psikolojik iyi olma hâllerini desteklemek önemlidir. Romatem olarak, tıbbi tedavilerin yanı sıra çeşitli sosyal ve eğlence odaklı etkinlikler de sunuyoruz
Grup Terapileri ve Sosyalleşme İmkânı
Hastalarımızın birbirleriyle iletişim kurmasını ve deneyimlerini paylaşmasını teşvik ediyoruz. Grup halinde yapılan egzersiz seansları, oyunlar veya sohbet toplantıları sayesinde hastalar hem sosyalleşir hem de birbirlerine moral verirler. Birlikte başarabilme duygusu, rehabilitasyonun zorlu anlarında önemli bir motivasyon kaynağı olur.
Şehir Gezileri ve Doğa Yürüyüşleri
Uzun süre hastanede kalan ve durumu elverişli olan hastalarımız için, zaman zaman kısa dış mekan gezileri düzenliyoruz. Refakatçi ve terapist eşliğinde yapılan şehir turları, park gezileri veya bahçe yürüyüşleri, hastalarımıza temiz hava alma ve çevre değişikliği fırsatı sunar. Bu sayede hem fiziksel aktivite farklı bir ortamda sürdürülmüş olur hem de hastalarımız günlük hayata adapte olma konusunda özgüven kazanır.
Hasta Yorumları
Sıkşa Sorulan Sorular
Yatılı fizik tedavinin süresi, hastanın sağlık durumuna ve hedeflerine göre değişiklik gösterir. Kimi hastalar için 2-4 haftalık bir program yeterli olurken, bazı hastalar için birkaç aylık daha uzun bir rehabilitasyon gerekebilir. İlk değerlendirme sonrasında doktorunuz ve ekibimiz, size tahmini tedavi süresi hakkında bilgi verecektir.
İnme (felç), beyin hasarı, omurilik yaralanmaları, çoklu travmalar gibi ağır nörolojik veya ortopedik durumlar başta olmak üzere; multipl skleroz (MS), Parkinson gibi ilerleyici hastalıklarda, kalça/diz protezi ameliyatları sonrasında, serebral palsi gibi çocukluk çağı rahatsızlıklarında ve günlük yaşamı kısıtlayan kronik kas-iskelet sistemi ağrılarında yatılı fizik tedavi önerilir. Genel olarak, yoğun ve multidisipliner bir rehabilitasyon ihtiyacı duyan her durumda bu programdan faydalanılabilir.
Tedavinin ücreti; kalış süresi, uygulanan tedavi yöntemleri ve hastanın özel ihtiyaçlarına göre belirlenir. Planlanan program oluşturulduktan sonra, maliyetle ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılır. Romatem Sağlık Grubu, birçok özel sağlık sigortası ile anlaşmalı olup, sigortanızın neleri karşıladığı konusunda bilgilendirme yapabiliriz. Ayrıca, ödemeler ve sigorta işlemleri konusunda hasta danışmanlarımız süreç boyunca destek sağlar.
Romatem Move İstanbul Çamlıca şubemiz, otel konseptinde yatılı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmaktadır. Burada hastalarımız ve refakatçileri, lüks ve konforlu bir ortamda konaklayarak tedavi süreçlerini tamamlayabilirler. Bursa, Samsun ve Kocaeli şubelerimiz ise hastane ortamında yatılı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sağlamaktadır. Tüm odalarımız tek kişilik veya refakatçiyle konaklamaya uygun olup; banyo, televizyon ve internet gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm imkanlara sahiptir. Refakatçiler, hastanın yanında kalabilir ve yemek hizmetlerinden faydalanabilir. Birden fazla aile üyesinin eşlik etmesi veya dönüşümlü refakat durumlarında, yakın çevredeki konaklama seçenekleri hakkında da ekibimiz yardımcı olmaktadır. Ayrıca ulaşım, yemek ve diğer lojistik konularda da hastalarımıza ve ailelerine destek sağlamaktayız.